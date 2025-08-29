Волочкова заявила, что ушедший из жизни Родин Щедрин был для нее мощной защитой

Известная балерина Анастасия Волочкова поделилась воспоминаниями о Родионе Щедрине и Майе Плисецкой, подчеркнув, что они служили для нее мощной защитой. В интервью для NEWS.ru она выразила скорбь в связи с кончиной композитора, назвав это большой потерей для российской культуры, музыкального мира и балетного искусства.

«Произошла очередная утрата в мире русского искусства, музыки и балета. Ушел из жизни великий мэтр Родион Щедрин. Никогда не смогу забыть, когда во времена гонений и настоящей травли после незаконного увольнения меня из Большого театра, когда все отвернулись и боялись сказать слово, Майя Плисецкая и Родион Щедрин смело и публично поддерживали меня, говоря обо мне, как о выдающейся балерине. Это было для меня мощной защитой от всех противодействий», — поделилась балерина.

Волочкова отметила, что Щедрин был гениальным композитором, создавшим ряд балетных произведений специально для Плисецкой. По ее словам, их союз был основан на творчестве, а их любовь была поистине безграничной.

По словам балерины, она впервые встретилась с супругами в Большом театре в 1998 году, когда Майя Плисецкая оказывала ей поддержку в подготовке к роли Царь-Девицы в балете «Конек-Горбунок», поставленном на музыку Щедрина. Плисецкая доверила Волочковой свой балет «Кармен-сюита» и лично занималась с ней в Большом театре. Волочкова исполняла этот балет на творческих вечерах Плисецкой и Щедрина по их приглашению.

«Мне посчастливилось жить в один век с такими великими мэтрами, а работать и дружить с ними было великой наградой. Светлая память», — заключила балерина.