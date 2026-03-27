Волочкова заявила, что Пугачева «заменила ей мать»

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, что после тяжелой операции в немецкой клинике ее поддерживала Алла Пугачева, сообщает Общественная Служба Новостей .

Экс-прима Большого театра призналась, что в период реабилитации получала много звонков от коллег. По ее словам, особую поддержку ей оказала Алла Пугачева.

«Больше всего я благодарна Алле Борисовне, которая постоянно интересовалась моим самочувствием, она не давала мне унывать и все время была со мной на связи. Я ей за это очень благодарна — за ее человеческое отношение, за заботу, за материнское тепло. Она мне на тот момент заменила мать», — сказала Волочкова.

Она отметила, что родная мать, в отличие от певицы, не поинтересовалась ее состоянием.

«Мне до сих пор никто из родных не позвонил и не поинтересовался, как я себя чувствую», — добавила балерина.

