Волочкова заявила, что новый клип «согреет» Москву

сегодня в 18:33

Балерина Волочкова рассказала о съемках клипа на фоне резкого похолодания

Балерина Анастасия Волочкова сообщила, что снимает новый клип и уверена: он поможет москвичам пережить резкое похолодание. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Анастасия Волочкова рассказала, что сейчас занята съемками клипа, который, по ее словам, сможет удивить поклонников.

Из-за работы над проектами балерина не сразу заметила резкую смену погоды в столичном регионе.

«Я, честно говоря, в шоке от того, что происходит. Придется теперь шубы доставать. Мы так хотели тепла и весны. Но не переживайте, тепло и любовь подарю вам я!» — сказала она.

Волочкова добавила, что новые творческие работы и песни помогут многим легче пережить непогоду и отсутствие весеннего тепла.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.