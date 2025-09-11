Волочкова прокомментировала слухи о романе Юры Борисова и Кристины Асмус

Российская балерина Анастасия Волочкова отреагировала на распространившиеся в Сети слухи о романе актеров Юрия Борисова и Кристины Асмус. По словам балерины, никто не должен осуждать личную жизнь людей, с кем не знаком, пишет Газета.ru .

Волочкова подчеркнула, что не считает правильным осуждать людей, особенно тех, с кем лично не знакома. По мнению балерины, в отношениях многое зависит от обоих партнеров — женщина способна создать условия, при которых мужчина не захочет уходить, а мужчина может сделать так, чтобы женщина не искала отношений на стороне.

Артистка также отметила, что мужчины имеют свободу выбора и не находятся под принуждением, как привязанные животные.

В сентябре 2025 года в сети начали распространяться предположения о возможных отношениях между актрисой Асмус и Борисовым. Поводом для разговоров стал пост Асмус с неизвестным мужчиной, которого она назвала своим новым избранником. Пользователи Сети предположили, что речь о звезде фильма «Анора».

Юрий Борисов уже более десяти лет женат на актрисе Анне Шевчук. У пары есть двое дочерей.

