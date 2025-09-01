Волочкова осудила Борисову за то, что та позволила дочери сделать пластику

Волочкова — об операциях дочери Борисовой: какая мать — такая и дочь

Дана Борисова не препятствует увлечению дочери пластической хирургией. Дочь телеведущей Полина недавно сделала увеличение груди и коррекцию формы ягодиц. Ранее девушка также сделала ринопластику и увеличила губы. После этого последовала критика со стороны балерины Анастасии Волочковой, которая резко высказалась против подобных изменений во внешности в столь юном возрасте, что вызвало возмущение у Борисовой. Общественная Служба Новостей узнала, что заставило бывшую приму Большого театра прокомментировать ситуацию и вступить в публичный конфликт с коллегой.

По словам Волочковой, любые вмешательства в женский организм, особенно в раннем возрасте, недопустимы и являются издевательством.

«Дочь Даны такая молодая и такая красивая. Зачем ей нужны были эти метаморфозы? Она превратится в монстра просто, если продолжит так себя менять. С другой стороны, какая мать — такая и дочь. Там и саму Дану нужно спасать от врачей», — отметила балерина.

Волочкова убеждена, что любые манипуляции с лицом и телом могут негативно сказаться на здоровье в будущем. Она уверена, что природа не прощает вмешательств. Чем чаще тело подвергается хирургическим операциям, тем сильнее оно отомстит впоследствии — особенно это касается молодого организма, добавила балерина.

Она рассказала, что никогда не прибегала к подобным процедурам, и ее красота — природный дар, результат балета, ежедневных разминок и уппражнений.

«Лечь под нож хирурга всегда можно успеть, а вот сохранить молодость суставов и растяжку едва ли у кого получится», — подчеркнула Волочкова.

Она также привела в пример свою дочь, которая, будучи ровесницей дочери Борисовой, никогда не меняла свою внешность с помощью косметологических и хирургических манипуляций.