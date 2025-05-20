Волочкова хочет проститься со своим учителем, несмотря на препятствия

Балерина Анастасия Волочкова заявила о твердом намерении прийти на прощание с легендарным хореографом Юрием Григоровичем, которое состоится 23 мая на исторической сцене Большого театра, сообщает «Газета.Ru» .

Волочкова выразила опасения, что ее могут не допустить к церемонии, напомнив, что ранее ей уже отказывали в посещении панихид по другим педагогам — Наталии Бессмертновой (супруге Григоровича) и Екатерине Максимовой.

«Я буду стоять с белыми лилиями. Пустите меня к гробу моего педагога! Он был моим ангелом-хранителем и главной частью моей творческой жизни» — обратилась артистка.

Ее поддержал ведущий Андрей Малахов, публично призвавший позволить Волочковой проститься с учителем.

Конфликт балерины с руководством Большого театра имеет давнюю историю. Теперь вся культурная общественность наблюдает, сможет ли ученица отдать последние почести своему великому наставнику.