Некое сумасшествие: Волочкова призвала Большой театр остановить рост цен

Артистка балета Анастасия Волочкова назвала сумасшествием рост цен на билеты в Большом театре и призвала прекратить это, сообщает NEWS.ru .

«На мой взгляд, со стороны Большого театра это просто издевательство над зрителями. Учитывая нестабильную экономическую ситуацию в стране, со стороны Большого театра было бы по-человечески снизить цены на билеты», — сказала Волочкова.

По ее словам, любители балета должны иметь возможность прийти на спектакль, а на сегодня три билета стоят около 180 тысяч рублей: за эти деньги можно полететь на отдых на Мальдивы.

На высокие цены также указывали Николай Цискаридзе и балетмейстер Сергей Филин, также отметила артистка.

Сегодня на спектакли ходят «толстосумы» и «кошелки», добавила Волочкова и поделилась, что она приглашает зрителей на свои выступления абсолютно бесплатно: это альтруистический шаг.