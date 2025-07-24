Волковский театр потерял легендарного актера с полувековой историей

23 июля на 78-м году жизни скончался Валерий Павлович Смирнов, заслуженный артист России, один из ярчайших актеров Ярославского театра имени Федора Волкова, сообщили в пресс-службе учреждения.

Его творческий путь длился более полувека, оставив глубокий след в истории первого русского театра.

Выпускник Ярославского театрального училища (курс Фирса Шишигина), Смирнов в 1966 году впервые вошел в труппу Волковского театра. После работы в Великолукском и Гомельском драматических театрах он в 1987 году вернулся в Ярославль, где создал десятки запоминающихся образов, от классики до современной драматургии.

В 2004 году его талант и вклад в искусство были отмечены званием заслуженного артиста РФ.