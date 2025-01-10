Вокальный ансамбль «Мелодия» из Жуковского спел у подножия Эльбруса

Вокальный ансамбль «Мелодия» под руководством заслуженного работника культуры Московской области Елены Меденцевой стал лауреатом I степени первого международного хорового конкурса-фестиваля «Эльбрусский хорофон» в Нальчике Кабардино-Балкарской республики. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа Жуковский.

Девушки выступили в номинации «Вокальные ансамбли», и в рамках конкурсной программы исполнили а-капелла три произведения — «Достойно есть» из Литургии Св. Иоанна Златоуста (ор.9 № 12) П. Г. Чеснокова, Русскую народную песню в обработке В. Попова Северная Скоморошина «Во зеленом во бору», и «Happy» Pharrell Williams.

Профессионализм и артистизм юных исполнителей из подмосковного Жуковского покорил профессиональное жюри под председательством академика Российской академии естественных наук, международной академии творчества, заслуженного деятеля искусств А. А. Бетуганова.

В рамках фестивальной программы для участников были организованы различные творческие мероприятия, и даже уникальные: певцы из разных коллективов в составе сводного хора получили потрясающую возможность проявить свои таланты на высоте — спеть у подножия Эльбруса.

«Наш ансамбль «Мелодия» вместе с другими вокальными коллективами исполнил гимн Российской Федерации на Эльбрусе, на высоте 3 500 метров. Мы поднялись на эту заоблачную высоту, и с гордостью спели гимн нашей страны, несмотря на сильнейший снег и ураганный ветер. Это было просто фантастически! Нам довелось испытать яркие и радостные моменты творчества, музыки, на Эльбрусе мы особенно сильно ощутили потрясающее чувство единения со всей нашей великой страной. Благодарю организаторов фестиваля-конкурса «Эльбрусский хорофон» за создание такого яркого и незабываемого праздника, жюри и всех участников мероприятия! Мы едины хором, нас объединяет музыка!» — рассказала руководитель вокального ансамбля «Мелодия» Елена Меденцева.

Руководитель и дирижер сводного хора фестиваля Ольга Косибород отметила, что впервые в своей истории хор спел на такой высоте.

«Свершилось! Впервые в истории хор пел на Эльбрусе! И не просто пел, а исполнил гимн России. И как это не удивительно, но ко второму куплету уже и окружающие запели, и сам хор, который уже замерз к тому времени, вдруг так воодушевился, что сквозь метель и пургу гордо допел до конца!» — сказала Косибород.

А затем юные артисты продолжили путешествие, и поднялись еще выше в гору, чтобы продлить счастливые моменты и наполнить сердца романтикой Эльбруса.

По словам участников, это творческое восхождение было сложным: зима, плохая погода, длинные очереди на канатную дорогу. Но, несмотря на все трудности, ребята были невероятно счастливы и горды, что провели новогодние каникулы на высоте — горной и творческой.

Эльбрус считается высочайшей горой в Европе, высота западной вершины Эльбруса — 5 642 м, восточной — 5 621 м. Эльбрус является частью Главного Кавказского хребта, который условно разделяет Европу и Азию.

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