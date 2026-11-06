Вокалисты из Воскресенска завоевали награды конкурса патриотической песни

Исполнители из Воскресенска стали лауреатами XV Областного открытого фестиваля-конкурса молодых исполнителей патриотической песни «Купно за едино». Конкурс прошел 4 ноября в Зарайске, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Алиса Соболева, учащаяся вокального отдела ДМШ № 2 Воскресенской детской школы искусств, стала лауреатом III степени. Она исполнила композицию «Милая Россия». Ее преподаватель — Александра Копейкина.

Народный коллектив «Вокальная студия «Гармония»» ДК «Гармония» муниципального учреждения «Культурно-досуговый центр» под руководством Елены Зотовой получил несколько наград. Трио «Интро» — Светлана Тепцова, Александра Копейкина и Ирина Скворцова — стало лауреатом I степени с песней «Плач матери».

Александра Копейкина получила звание лауреата II степени за композицию «Ты помни», Светлана Тепцова — лауреата III степени за песню «Россия». Полина Ипполитова исполнила песню «Это просто война» и получила диплом участника.

Солисты ДК поселка Хорлово МУ «ВКМЦК и Т «Истоки»» выступили под руководством Ольги Петровны Сергеевой. Ксения Балалаева стала лауреатом I степени, Алексей Буруков — лауреатом III степени.

Ректор Института современного искусства Ирина Сухолет вручила Ксении Балалаевой сертификат, дающий право на дополнительные баллы при поступлении в АНО ВО «Институт современного искусства».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.