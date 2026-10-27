Вокалистки из Лобни стали дипломантами Всероссийского чемпионата

Воспитанницы студии эстрадного вокала ДК «Чайка» Милана Ковалерова и Анастасия Овсянникова получили дипломы Всероссийского чемпионата исполнительских искусств, который прошел 25 октября в Москве, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Милана Ковалерова и Анастасия Овсянникова стали дипломантами в номинации «Эстрадный вокал». Воспитанницы лобненской студии Светланы Бойцовой исполнили песни «Я хочу, чтобы не было войны» и «Я построю маяк до неба».

Их педагог Светлана Алексеевна Бойцова удостоена звания лауреата II степени в своей профессиональной номинации за исполнение песни «Мы вас ждем».

Всероссийский чемпионат исполнительских искусств прошел при поддержке Государственного Российского дома народного творчества министерства культуры РФ, депутата Госдумы, народного артиста России Дмитрия Певцова и Института современного искусства.

Студия эстрадного вокала под руководством Светланы Бойцовой работает на базе ДК «Чайка» в Лобне по адресу: улица Дружбы, 3. Ее воспитанники регулярно участвуют в конкурсах различного уровня, становятся победителями и призерами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.