Вокалистка из Раменского Полина Медина покорила международный фестиваль

В Москве состоялся международный фестиваль-конкурс искусств International Artistic Days Moscow. Среди сотен талантливых участников из разных стран ярко заявила о себе жительница Раменского — солистка народного коллектива «Вокальная студия» Полина Медина, передает пресс-служба администрации городского округа.

В условиях серьезной конкуренции она стала лауреатом II степени в номинации «Эстрадное пение».

Этот успех — результат творческого тандема таланта Полины и высочайшего профессионализма ее наставника, заслуженного работника культуры Московской области Елены Клековой. Фестиваль имеет высокий статус и проходит при поддержке Академии хорового искусства им. Попова и CID UNESCO (Италия). География проекта охватывает Россию, Казахстан, Италию, Испанию и Францию.

Мастерство раменской вокалистки оценивало авторитетное жюри, в состав которого вошли международные эксперты, в том числе Луиджи Тонет, Жанна Байбакова и Алексей Сафонов. По итогам конкурса Полина Медина получила диплом международного образца, подтвердив высокий уровень раменской вокальной школы на мировой арене.

