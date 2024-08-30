Военный оркестр исполнил песни Виктора Цоя для семей участников СВО в Балашихе

Концерт в поддержку военнослужащих, мобилизованных, добровольцев и их семей прошёл в Доме культуры «Балашиха». Песни Виктора Цоя и группы «Кино» звучали в исполнении ансамбля песни и пляски дивизии им. Ф.Э. Дзержинского, сообщили в администрации городского округа Балашиха.

Музыканты представили свою новую программу "Звезда по имени Цой" в честь памяти легендарной отечественной рок-группы - самые известные её хиты в оригинальных аранжировках и каверы с балетной группой и бэк-вокалом. Также для зрителей подготовили специальные номера и постановки. Новый проект ансамбль готовил более полутора лет.

«Сегодня тот день настал, в котором слова одной из легендарных песен Виктора Цоя «Перемен» зазвучали особенно актуально. Вся наша страна сплотилась вокруг нашего президента, мы все едины и несём одну цель - победить. Все песни группы "Кино" пронизаны этой мыслью. Сегодня мы здесь, чтобы поддержать наших военнослужащих и их родных, особенно детей в это непростое время", - рассказал начальник ансамбля, капитан Алексей Ненахов.

В Балашихе при поддержки главы округа, сотрудников администрации, депутатов горсовета, а также неравнодушных жителей и волонтёров проходят разные акции в поддержку участников СВО - военнослужащих и членов их семей.

Также в Балашихе работает Комитет семей и воинов Отечества или Центр поддержки участников СВО, расположенном по адресу: Московский проезд, 13 (телефон +7 901 584-02-70). Обратиться в Центр можно по любому вопросу, например, о получении выплаты, оформлении кредитных каникул, устройстве ребенка в детский сад. Специалисты помогают разобраться с работой банковских карт и рассказывают про льготы, которые положены родственникам участников СВО и в других вопросах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», - уточнил глава Московской области.