Военные песни прозвучат на концерте коллектива «Жар-птица» в Красногорске 17 ноября

В исполнении талантливых вокалистов прозвучат любимые всеми песни о войне и победе. Знакомые мелодии вызовут в сердцах зрителей эмоции, связанные с историей нашей страны.

Концерт «Письма с фронта» — это возвращение к истокам, к тем временам, когда песни были не просто музыкой, а частью жизни, объединяющей людей. Это возможность еще раз вспомнить о подвиге наших предков, о том, какой ценой досталась нам победа.

Хор русской песни «Жар-птица» — это профессиональный коллектив, который бережно хранит и передает следующим поколениям традиции русской народной песни. В репертуаре хора — песни разных жанров и стилей, но особое место занимают композиции о войне.

Программа «Письма с фронта» включает в себя как известные, так и менее знакомые широкой публике произведения. Среди них — песни, написанные в годы Великой Отечественной войны, а также те, которые появились уже после ее окончания.

Концерт хора русской песни «Жар-птица» — это не просто музыкальное мероприятие, это настоящий праздник души, который поможет нам еще раз осознать ценность мира и важность сохранения исторической памяти.

Концерт начнется в 14:00. Вход свободный. Адрес проведения мероприятия: городской округ Красногорск, улица Вокзальная, дом 10А.

Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.