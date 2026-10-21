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Водонаева показала чувственное фото в бюстгальтере и шубе

Алена Водонаева опубликовала в соцсетях снимки, где позирует в откровенном образе. Она выбрала дерзкое сочетание нижнего белья и роскошной верхней одежды, сообщает Super.ru .

Бывшая участница «Дома-2» надела бюстгальтер кремово-коричневого оттенка и облегающие полупрозрачные брюки. Сверху она накинула шубу. Сочетание этих предметов одежды придало образу яркость и чувственность.

Водонаева сделала нюдовый макияж с акцентом на глаза. После этого она запечатлела себя на камеру, продемонстрировав точеную фигуру.

Телеведущая нередко фотографируется в откровенных образах. Ранее она восхитила поклонников снимком в кружевном белье.

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