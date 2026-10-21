Водонаева показала чувственное фото в бюстгальтере и шубе
Фото - © Instagram (запрещён в РФ) @alenavodonaeva
Алена Водонаева опубликовала в соцсетях снимки, где позирует в откровенном образе. Она выбрала дерзкое сочетание нижнего белья и роскошной верхней одежды, сообщает Super.ru.
Бывшая участница «Дома-2» надела бюстгальтер кремово-коричневого оттенка и облегающие полупрозрачные брюки. Сверху она накинула шубу. Сочетание этих предметов одежды придало образу яркость и чувственность.
Водонаева сделала нюдовый макияж с акцентом на глаза. После этого она запечатлела себя на камеру, продемонстрировав точеную фигуру.
Телеведущая нередко фотографируется в откровенных образах. Ранее она восхитила поклонников снимком в кружевном белье.
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