Во Фрязине прошел первый джазовый фестиваль-конкурс

Союз композиторов Евразии, администрация Фрязино и «Газпромнефть — смазочные материалы» совместно организовали в наукограде первый джазовый фестиваль-конкурс. Мероприятие, объединившее более 250 участников и зрителей, прошло во Фрязинской детской школе искусств. Члены жюри определили лауреатов по 4 возрастным группам и 5 номинациям, в том числе по ансамблевому и сольному исполнению музыки на разных инструментах, а также по вокалу, сообщила пресс-служба компании «Газпромнефть-СМ».

«Первый джазовый фестиваль во Фрязине подарил детям и молодежи возможность продемонстрировать свои таланты, получить ценные советы от по-настоящему экспертного жюри, а зрителям — великолепный праздник и эмоции. Формируя планы по развитию наукограда, мы всегда уделяем внимание культурным проектам, потому что это важное направление, объединяющее все поколения», — подчеркнула заместитель главы городского округа Фрязино Юлия Шувалова.

Конкурсантами были музыканты от 7 лет до 21 года из различных городов Московского региона. Возглавляемое джазменом, композитором и народным артистом России Игорем Брилем жюри оценивало умение создавать художественный образ музыкальных произведений, точность передачи авторского текста и артистизм участников.

«Главные задачи таких мероприятий — объединение творческих людей, помощь артистам и культивирование идеи наставничества. Все это отразилось и в нашем фестивале. Надеюсь, конкурс станет традиционным и поможет сотням детей развить свои творческие способности», — отметил президент Союза композиторов Евразии Андрей Батурин.

Организация фестиваля — очередной этап проекта поддержки одаренных детей и создания условий для творческого развития во Фрязине, реализацией которого компания «Газпромнефть-СМ» занимается в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».

«Наша компания уделяет огромное внимание социальным проектам. Это инициативы в самых разных сферах — культуре, экологии, спорте, образовании. В совокупности их эффект направлен на создание креативной среды, в которой любой может открывать новые возможности для своего развития, становиться успешным и востребованным в любимом деле», — рассказал генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы» Анатолий Скоромец.