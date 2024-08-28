Во Фрязине 31 августа стартует выставка работ местного художника

Игорь Машин родился во Фрязине в 1989 году. В 2012 г. закончил факультет графических искусств в Московском государственном университете печати имени Ивана Федорова. С 2012 г. состоит в Творческом союзе художников России.

Также Машин является участником молодежных и региональных выставок в Москве и Подмосковье, участником всероссийских выставок в залах на Кузнецком мосту, МОСХ, галерее «МАРС» и Щелковском краеведческом музее.

Художник работает в реалистическом стиле. Сюжетами его картин становятся пейзажи родного края: узнаваемые уютные фрязинские улочки в свете ночных фонарей и пригородные лесные окрестности. Его работы освещены особой теплотой, любовью к родным местам и природе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.