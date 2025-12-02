Во Дворце культуры Жуковского проведут вечер ко Дню Героев Отечества 5 декабря

Торжественный вечер, посвященный Дню Героев Отечества, пройдет 5 декабря в Дворце культуры городского округа Жуковский. В мероприятии примут участие Герои Советского Союза и Российской Федерации, а также представители авиационной отрасли, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

5 декабря в 15:00 в большом зале Дворца культуры Жуковского состоится торжественное мероприятие, посвященное Дню Героев Отечества. В церемонии примут участие Герои Советского Союза и Российской Федерации, заслуженные летчики-испытатели, а также руководители и сотрудники ведущих предприятий авиационной науки и промышленности: ФАУ «ЦАГИ», АО «ЛИИ им. М.М. Громова» и ЭМЗ им. В.М. Мясищева.

Для Жуковского, города авиации, этот день имеет особое значение. В разное время здесь жили и работали более 100 Героев Советского Союза, Российской Федерации и Социалистического Труда. Имена многих из них увековечены в названиях улиц. Основу этой плеяды составляют легендарные летчики-испытатели, чей самоотверженный труд и готовность к риску внесли неоценимый вклад в развитие отечественной авиации.

Центральной темой вечера станет чествование героев-жуковчан, удостоенных высших государственных наград за подвиги в годы Великой Отечественной войны. Праздничную программу украсит выступление московской кавер-группы Rich band, известной своей яркой интерактивной шоу-программой.

Адрес дворца культуры: г. Жуковский, ул. Фрунзе, д. 28. Возрастное ограничение: 6+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев на торжественном мероприятии в доме правительства.

«Для меня большая честь и гордость видеть вас, общаться с вами. Всегда, во все времена под руководством неравнодушных, патриотичных, заботливых людей наше ветеранское движение было очень значимо для Подмосковья. В какой бы уголок области мы ни приезжали, везде заметна эта патриотическая нотка, вовлеченность наших детей, понимание, что сделали наши предки и то, что делают сегодня наши ребята на передовой», — высказался Воробьев.