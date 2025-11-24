Во Дворце культуры «Коломна» улучшили навигацию для посетителей

В рамках проекта по совершенствованию навигационной системы и пространственного дизайна во Дворце культуры «Коломна» внедрили эффективные решения, которые значительно упростили ориентирование посетителей внутри здания, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Ранее многие посетители сталкивались с трудностями при поиске необходимых кабинетов, касс и залов, тратя время на выяснение нужной информации о творческих коллективах и спортивных секциях.

Сегодня ситуация кардинально изменилась благодаря грамотно разработанной концепции и установке новых удобных указателей. Теперь посетители существенно экономят свое время. Ранее на поиски необходимого кабинета уходило около 15 минут, а сейчас эта процедура занимает всего лишь несколько минут. Аналогичным образом сократилось и время, необходимое для нахождения необходимой информации о занятиях и мероприятиях — с 30 до трех минут.

Кроме того, даже в большом зале зрители без труда находят свои места, затрачивая на это всего около пяти минут. Все нововведения сделали пространство дворца культуры понятнее и удобнее для всех категорий посетителей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.