Власти Москвы запустили проект о сохранении памяти ветеранов с юга города

Проект «Юг Москвы — история войны и победы» собрал в себя уникальные воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны, блокадников и тружеников тыла, а также их близких, которые жили в Южном округе. Все эти воспоминания будут сохранены в виде снятых роликов и архивных фотографий, об этом рассказал столичный мэр Сергей Собянин, сообщает «Вечерняя Москва».

Собянин рассказал, что в рамках проекта «Юг Москвы — история войны и победы» был найден архив завода «Динамо», который хранился сотрудником музея Исидором Яковлевичем Гинзбургом. Этот архив включает в себя 30 альбомов с фотографиями работников и около 80 выпусков заводской газеты с 1932 по 1970 год, и он будет передан в один из музеев города.

С начала 2025 года волонтеры задокументировали около 70 удивительных жизненных историй, а еще 100 находятся в процессе оформления. Среди героев проекта — Нина Дмитриевна Бортник, которая работала медсестрой и связистом на фронтах Запада и Востока, а также Элеонора Викторовна Журавлева, чья мать давала кровь в блокадном Ленинграде, а после эвакуации она трудилась на московской станции переливания крови более 30 лет.

3 мая в Музее Победы будет проведен концерт под названием «Великая Победа в сердцах молодых», который организует творческое объединение «Хрустальное созвездие» из Республики Карелия. Собянин сообщил, что география проекта, поддерживаемого грантовым конкурсом, будет расширена командой, которая собирает истории москвичей из разных районов. Он отметил, что недавно были получены несколько историй от жителей Казахстана, чьи родственники участвовали в сражениях за Москву. Все интервью доступны на сайте проекта.