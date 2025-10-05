Власти Москвы учредили гранты в сфере допобразования по культуре и искусству

Столица учредила поощрительные гранты мэра города в сфере дополнительного образования в области культуры и искусств. Их могут получить школы искусств, которые успешно проводят программы по художественному образованию и эстетическому воспитанию детей, сообщает mos.ru .

Гранты будут вручать по итогам учебного года. Победителей определят в четырех категориях (детская школа искусств, детская художественная школа, детская музыкальная школа и структурные подразделения при колледжах и вузах).

Размер гранта будет варьироваться в зависимости от рейтинга учреждения после оценки эффективности деятельности.

Всего в мегаполисе планируется вручать 26 грантов. Их общий фонд будет 340 млн рублей в год. Среди четыре гранта по 25 млн рублей для учреждений, занявших первое место в рейтинге, четыре гранта по 20 млн рублей для вторых мест, четыре гранта по 15 млн рублей для замыкающих топ-3. Еще шесть грантов по 10 млн рублей будут получать учреждения, которые заняли четвертое и пятое места, восемь грантов по 5 млн рублей для 6–10 мест.

