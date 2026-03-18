Власти Кузбасса присвоят статус памятника «Каменной церкви»
Древняя каменная церковь в селе Ильинка Новокузнецкого округа получит статус объекта культурного наследия Кузбасса. Власти уже подготовили соответствующее постановление, сообщает Сiбдепо.
«Каменная церковь» была построена до 1768 года. Сейчас здание используют как склад для комбикорма, однако в ближайшее время ему официально присвоят охранный статус.
Вокруг памятника создадут специальные охранные зоны. Любая деятельность на прилегающей территории будет регламентирована, чтобы сохранить исторический облик здания и его окружение.
Власти также утвердили требования к градостроительным регламентам в границах этих зон. Это позволит контролировать новое строительство, реконструкцию и другие изменения, чтобы они не нанесли ущерба культурной ценности объекта.
В настоящее время готовятся документы для окончательной регистрации статуса объекта культурного наследия.
