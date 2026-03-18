Власти Кузбасса присвоят статус памятника «Каменной церкви»

«Каменная церковь» была построена до 1768 года. Сейчас здание используют как склад для комбикорма, однако в ближайшее время ему официально присвоят охранный статус.

Вокруг памятника создадут специальные охранные зоны. Любая деятельность на прилегающей территории будет регламентирована, чтобы сохранить исторический облик здания и его окружение.

Власти также утвердили требования к градостроительным регламентам в границах этих зон. Это позволит контролировать новое строительство, реконструкцию и другие изменения, чтобы они не нанесли ущерба культурной ценности объекта.

В настоящее время готовятся документы для окончательной регистрации статуса объекта культурного наследия.

