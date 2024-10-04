VK узнал, как ведут себя зумеры и миллениалы при просмотре видео

Аналитики «VK Видео» провели исследование и выяснили, какие предпочтения в выборе видеоконтента имеют россияне разных поколений. Подробнее об этом рассказали в пресс-релизе российской соцсети.

С возрастом пользователей увеличивается и их готовность к просмотру более продолжительного видеоконтента. Представители поколения Z, например, предпочитают короткие видеоролики, не превышающие 5 минут. В то время как миллениалы в возрасте от 25 до 34 лет чаще выбирают материалы длительностью 20-30 минут. Поколение X, состоящее из людей в возрасте 35-44 лет, обычно смотрит видео продолжительностью около 60 минут. Старшее поколение, включающее людей старше 45 лет, склонно к более длинным сеансам просмотра, и 37% из них считают более предпочтительными материалы от 1 до 2 часов.

Зумеры чаще других смотрят видео с повышенной скоростью — каждый третий из них предпочитает 2x. Миллениалы делают это реже, а представители поколения X и люди старше 45 лет почти не прибегают к ускорению. Фоновый просмотр видео стал популярным среди более старших пользователей: почти треть респондентов в возрасте 35-55 лет практически всегда включает видео, занимаясь другими делами.

Поколения Z и Y придают большое значение качеству видеоконтента — около трети респондентов предпочитают смотреть материалы в высоком разрешении. С увеличением возраста требования к качеству видео, однако, снижаются.

Смартфон стал самым популярным устройством для просмотра видео — его выбирают 58% зумеров, 35% миллениалов и почти треть представителей поколения X (31%).

Наличие популярного блогера в видеоконтенте имеет наибольшее значение для зумеров (36%). С возрастом респондентов влияние этого фактора уменьшается.