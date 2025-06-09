Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала, от кого родила дочь Викторию

По словам Цымбалюк-Романовской, при жизни Джигарханян поднимал с ней вопрос о детях, однако из-за его возраста в тот момент уже было поздно об этом думать. Но этот факт не мешает его поклонникам думать, что она якобы воспользовалась замороженным биологическим материалом легендарного режиссера и родила от него ребенка спустя пять лет с момента его смерти.

«Вы заметили, что все хотят, чтобы папой был Армен Борисович? Я это не могу объяснить, я так не планировала. Но это какое-то ощущение людей, которые хотят видеть то, что они придумали, и я не понимаю, откуда они берут это», — пояснила Цымбалюк-Романовская.

Бывшая жена Джигарханяна вспомнила, как посещала женскую консультацию во время беременности, и одна из присутствующих женщин в медучреждении просила ее назвать малыша Арменом, если родится мальчик. Хотя, по словам Цымбалюк-Романовской, уже тогда было понятно, что она ждет девочку. В какой-то момент Виталине даже приходила в голову мысль не рассказывать, кто на самом деле является отцом ее дочери, чтобы не разрушать иллюзию поклонников Джигарханяна.

По словам Цымбалюк-Романовской, ее дочь носит отчество Давида.

«Она Виктория Давидовна. Она носит отчество человека, которого очень любил Армен Борисович», — добавила пианистка.

Цымбалюк-Романовская и Джигарханян поженились 25 февраля 2016 года, но спустя год со скандалом развелись. Знаменитый режиссер скончался 14 ноября 2020 года в возрасте 85 лет. Цымбалюк-Романовская родила дочь в марте 2025 года.