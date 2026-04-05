Силы ПВО уничтожили два беспилотника над Ленобластью

Средства противовоздушной обороны уничтожили 2 беспилотника над Ленинградской областью, сообщил губернатор Дрозденко в Telegram-канале.

«Силами ПВО над Ленинградской Областью сбит второй БПЛА», — говорится в сообщении.

Информации о пострадавших и повреждении объектов не поступало.

Ранее воздушном пространстве Ленобласти была объявлена опасность БПЛА.

В пресс-службе Росавиации сообщили об ограничениях работы аэропорта «Пулково».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.