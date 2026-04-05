Силы ПВО уничтожили два беспилотника над Ленобластью
Средства противовоздушной обороны уничтожили 2 беспилотника над Ленинградской областью, сообщил губернатор Дрозденко в Telegram-канале.
«Силами ПВО над Ленинградской Областью сбит второй БПЛА», — говорится в сообщении.
Информации о пострадавших и повреждении объектов не поступало.
Ранее воздушном пространстве Ленобласти была объявлена опасность БПЛА.
В пресс-службе Росавиации сообщили об ограничениях работы аэропорта «Пулково».
