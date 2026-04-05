На шоссе в Мичигане загорелся бензовоз с 30 тыс. литров бензина

На шоссе в Мичигане бензовоз с 30 тыс. литров бензина попал в ДТП и вспыхнул гигантским столбом пламени, сообщает РЕН ТВ .

Отмечается, что участники аварии получили травмы Их жизням ничего не угрожает. Пострадавших госпитализировали. На место происшествия отправлен самолет с противопожарной пеной.

На опубликованных кадрах видно огромных столб пламени. В итоге бензовоз полностью сгорел.

Ранее огненная дорожная авария произошла на трассе Ростов-на-Дону — Таганрог в Ростовской области, там взорвался бензовоз. В результате ЧП погибли три человека.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.