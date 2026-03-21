Адское пламя: бензовоз взорвался на трассе под Ростовом-на-Дону

3 человека погибли в огненном ДТП с бензовозом в Ростовской области

Огненная дорожная авария произошла на трассе Ростов-на-Дону — Таганрог в Ростовской области, там взорвался бензовоз. В результате ЧП погибли три человека, сообщает SHOT .

В пожаре сгорело не менее пяти автомобилей. Черный густым дымом заволокло все вокруг.

Очевидцы рассказали, что виновником аварии мог стать бензовоз, который летел по дороге на огромной скорости. Грузовик взорвался и спровоцировал возгорание, охватившее и другие машины.

В ДТП пострадали два человека. На месте аварии работают специалисты экстренных служб. Дело находится на контроле местного МВД.

