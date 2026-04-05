В Серпухове прошла премьера мюзикла «Формула любви»

Премьера мюзикла «Формула любви» по пьесе Григория Горина прошла при полных залах — свободных мест не было ни в партере, ни на балконе. Но главное событие вечера скрывалось за пультом постановщика: это первая работа Валерия Анучина в статусе нового главного режиссера театра.

Легендарный хореограф, постановщик кремлевских программ и создатель Национального русского балета «Возрождение» Анучин взялся за драматическую сцену. И, судя по овациям, попал в цель. Он принес в «Формулу любви» воздух, ритм и пластику: даже статичные сцены здесь пружинят, а массовка живет яркой жизнью. 22 оригинальных номера (композитор Александр Бакхаус, поэт Михаил Андреев) превратились не в концерт, а в единый организм.

Принципиальное отличие постановки — живая музыка. Музыкальный руководитель Ольга Безрукова и дирижер Андрей Диордиенко выстроили оркестр так, что каждый номер становится уникальным. Темп, дыхание флейты или внезапная волна скрипок рождаются здесь и сейчас. Это не фонограмма, а настоящий диалог зала со сценой.

О чем этот мюзикл? Зрители выходят с разными эмоциями: одни смеются над аферами Калиостро, другие вытирают слезы в сцене с мраморной статуей. Горин писал не о мошенничестве, а о том, что подделать искренность невозможно. Анучин, привыкший к грандиозным шоу, здесь удивительно камерен и человечен.

«Формула любви» в Серпухове — не калька с культового фильма. Это дерзкий, пластичный мюзикл от мастера, который знает о магии сцены все. И если первая премьера нового главного режиссера собрала полный зал — за следующими сезонами театра стоит наблюдать в оба.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.