Опубликованы фото с могилы Паши Техника в годовщину его смерти

Появились первые кадры того, как выглядит могила лидера андеграунд рэп-группы Kunteynir Паши Техника (Павла Ивлева) в годовщину его смерти. На ней лежат цветы и игрушки. Кадры публикует корреспондент РИАМО.

Могила рэпера находится на Николо-Архангельском кладбище в Подмосковье. На фото она выглядит ухоженно и чисто. Можно заметить, что на могиле много цветов, игрушек и фотографий рэпера. Некоторые оставили на ней энергетики и сладости.

Также здесь стоит надгробная плита, на которой написано: «Ивлев Павел Николаевич. 01.07.1984 — 05.04.2025».

Паша Техник умер в прошлом году в больнице Таиланда в возрасте 40 лет. Родственники решили записать на табличке, что рэпер ушел из жизни 5 апреля, хотя о его смерти стало известно поздно вечером 4 апреля (по московскому времени — ред.).

Бывшая супруга Ева Карицкая занимается организацией создания и установки памятника на могиле музыканта. Девушка ранее опубликовала видео с готовым монументом.

На этом памятнике рэпер изображен стоящим в кофте и штанах с карманами. Он сложил руки перед собой таким образом, что в левом кулаке зажат микрофон, а правая рука обхватывает запястье левой.

