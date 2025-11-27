Виртуальные путешествия по России организует библиотека в Жуковском

Библиотека №4 в Жуковском проводит виртуальное путешествие по просторам России с помощью VR-очков, сообщили в пресс-службе округа.

В программу виртуальных экскурсий входят посещение знаменитого курорта «Роза Хутор», острова Сахалин, Мурманской области, уникального памятника русского зодчества Кижи, вулканов Камчатки, гор Алтая, а также возможность увидеть северное сияние на Кольском полуострове и совершить прогулку по весеннему Сочи.

Сеансы проводятся еженедельно по четвергам с 13:00 до 15:00 с периодичностью каждые 10 минут. Вход свободный, участие бесплатное. Возрастное ограничение — 6+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.