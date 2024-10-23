сегодня в 20:11

Виолончелистов из Серпухова наградили в Центральном доме работников искусства

В рамках Международного конкурса «GLOLIA FACTUM», организованного общественным движением «Грани культуры» и фондом В. Спивакова, были объявлены победители. В их числе оказались несколько виртуозных виолончелистов из Детской музыкальной школы № 3 городского округа Серпухов.

Среди победителей оказались:

Маргарита Мамонтова — Лауреат 1 степени;

Диана Полякова — Лауреат 2 степени;

Мария Чижикова — Лауреат 2 степени;

Есения Трохова — Лауреат 2 степени;

Екатерина Пигалова — Лауреат 3 степени.

Преподаватель и концертмейстер ЗРК МО — Елена Зелинская.

Талантливые музыканты из Серпухова не только подтвердили свой профессионализм, но и продолжили традицию высокого исполнительского искусства в регионе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.