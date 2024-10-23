Виолончелистов из Серпухова наградили в Центральном доме работников искусства
Фото - © Фото детской музыкальной школы №3 г.о. Серпухов
В рамках Международного конкурса «GLOLIA FACTUM», организованного общественным движением «Грани культуры» и фондом В. Спивакова, были объявлены победители. В их числе оказались несколько виртуозных виолончелистов из Детской музыкальной школы № 3 городского округа Серпухов.
Среди победителей оказались:
- Маргарита Мамонтова — Лауреат 1 степени;
- Диана Полякова — Лауреат 2 степени;
- Мария Чижикова — Лауреат 2 степени;
- Есения Трохова — Лауреат 2 степени;
- Екатерина Пигалова — Лауреат 3 степени.
Преподаватель и концертмейстер ЗРК МО — Елена Зелинская.
Талантливые музыканты из Серпухова не только подтвердили свой профессионализм, но и продолжили традицию высокого исполнительского искусства в регионе.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.
«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.