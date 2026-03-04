Виктория Цыганова сняла клип и станцевала на льду Байкала
Певица Виктория Цыганова посетила Байкал, где сняла клип с танцевальной постановкой и попробовала на вкус лед озера, сообщает Общественная Служба Новостей.
По словам исполнительницы хита «Русская водка», поездка на Байкал была ее давней мечтой. Артистка решила использовать природные пейзажи замерзшего озера для съемок нового клипа.
«Мы сняли интересный клип с небольшой танцевальной постановкой. Впечатления самые поразительные! Там лед, чистый как слеза. Небо — холодное, бесконечное. Трещины на льду напоминают живые линии, словно рисунок, созданный самой природой. Пузырьки, застывшие в глубине, будто остановленное время. Все вокруг говорит о вечности и о том, как же мы малы», — рассказала Цыганова.
Певица также призналась, что попробовала на вкус лед Байкала. По ее словам, он оказался очень холодным, но вкусным.
Ранее Байкал посещал певец SHAMAN.
