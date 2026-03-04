Виктория Цыганова сняла клип и станцевала на льду Байкала

Певица Виктория Цыганова посетила Байкал, где сняла клип с танцевальной постановкой и попробовала на вкус лед озера, сообщает Общественная Служба Новостей .

По словам исполнительницы хита «Русская водка», поездка на Байкал была ее давней мечтой. Артистка решила использовать природные пейзажи замерзшего озера для съемок нового клипа.

«Мы сняли интересный клип с небольшой танцевальной постановкой. Впечатления самые поразительные! Там лед, чистый как слеза. Небо — холодное, бесконечное. Трещины на льду напоминают живые линии, словно рисунок, созданный самой природой. Пузырьки, застывшие в глубине, будто остановленное время. Все вокруг говорит о вечности и о том, как же мы малы», — рассказала Цыганова.

Певица также призналась, что попробовала на вкус лед Байкала. По ее словам, он оказался очень холодным, но вкусным.

Ранее Байкал посещал певец SHAMAN.

