Виктория Исакова попросила зрителей не снимать спектакли на телефоны
Виктория Исакова призвала публику отказаться от телефонов во время спектаклей. По мнению актрисы, съемка мешает зрителям получить живые впечатления, сообщает «Царьград».
Заслуженная артистка России рассказала в личном блоге о спектакле «Наедине», который играла несколько дней назад в Петербурге. По ее словам, из примерно двух тысяч зрителей 70 процентов держали в руках телефоны, а 20 процентов снимали со вспышками.
«Зрители себя обкрадывают, платят деньги за билеты, садятся в зрительный зал и включают телефон, вместо того, чтобы просто получить впечатление в реальном времени», — заявила Исакова.
Актриса пояснила, что свет экранов отвлекает ее от текста, а телефонные звонки мешают всем в зале. Она предложила снимать на поклонах и отметила, что выходит на них в том числе ради такой возможности.
Многие подписчики поддержали Исакову. Они рассказали, что в Театре Пушкина и других московских залах с использованием телефонов борются с помощью лазеров. Другие возразили: запись помогает сохранить впечатления от спектакля и встречи с кумиром, а на поклонах обзор часто перекрывают зрители.
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