Виктория Исакова призвала публику отказаться от телефонов во время спектаклей. По мнению актрисы, съемка мешает зрителям получить живые впечатления, сообщает «Царьград» .

Заслуженная артистка России рассказала в личном блоге о спектакле «Наедине», который играла несколько дней назад в Петербурге. По ее словам, из примерно двух тысяч зрителей 70 процентов держали в руках телефоны, а 20 процентов снимали со вспышками.

«Зрители себя обкрадывают, платят деньги за билеты, садятся в зрительный зал и включают телефон, вместо того, чтобы просто получить впечатление в реальном времени», — заявила Исакова.

Актриса пояснила, что свет экранов отвлекает ее от текста, а телефонные звонки мешают всем в зале. Она предложила снимать на поклонах и отметила, что выходит на них в том числе ради такой возможности.

Многие подписчики поддержали Исакову. Они рассказали, что в Театре Пушкина и других московских залах с использованием телефонов борются с помощью лазеров. Другие возразили: запись помогает сохранить впечатления от спектакля и встречи с кумиром, а на поклонах обзор часто перекрывают зрители.

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