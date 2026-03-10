Вика Цыганова призвала SHAMAN отказаться от своего псевдонима

Певица Вика Цыганова заявила, что артисту SHAMAN (Ярославу Дронову) стоит отказаться от псевдонима. Также артистка раскритиковала его поведение на Байкале, сообщает Общественная Служба Новостей .

Вика Цыганова призвала певца SHAMAN отказаться от сценического имени и вернуться к своему настоящему имени — Ярослав Дронов.

«Мне кажется, ему пора вернуться к своему имени Ярослав Дронов. И отдельно, конечно, хочу сказать о его поведении на Байкале. Мне было очень неприятно видеть неадекватное поведение артиста там, мне кажется, местным жителям тоже было неприятно. Это какое-то дурное поведение. С трудом он проходит свои медные трубы, совершая бессмысленные поступки», — сказала певица.

Она добавила, что в настоящее время ей «не особо приятно» видеть артиста. Других подробностей она не привела.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.