Вика Цыганова хотела бы спеть в дуэте с министром культуры Ольгой Любимовой

сегодня в 19:05

Певица Цыганова: спела бы с Любимовой, а вот потанцевать хотела бы с Богомоловым

Певица Виктория Цыганова поделилась, с кем она хотела бы спеть и станцевать в дуэте. Артистка призналась, что виртуозно владеет исполнением русской плясовой «Комаринская», сообщает Общественная Служба Новостей .

Артистка выразила желание исполнить песню с действующим министром культуры.

«Спела бы с Ольгой Любимовой, а вот потанцевать хотела бы с Константином Богомоловым, причем новую версию „Польки-бабочки“, где в последний момент ботинком убивают комара», — рассказала Цыганова.

Она с улыбкой добавила, что виртуозно владеет исполнением русской плясовой «Комаринская», автором которой является Михаил Глинка.

