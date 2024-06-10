VIII Областной фестиваль российской керамики «Синница» состоится 15 июня

В поселке Электроизолятор в Раменском городском округе 15 июня пройдет VIII областной фестиваль российской керамики «Синница», об этом сообщили в министерстве культуры и туризма Московской области.

Проект проходит в городском округе 2017 года. За это время его участниками стали мастера не только из Московской области, но и других регионов — Рязани, Суздаля и других.

Основной целью фестиваля является популяризация разнообразия и красоты русской керамики, создание площадки для представления и реализации товаров народных художественных промыслов России.

Для гостей подготовили насыщенную культурно-развлекательную программу. Так, в сквере состоятся мастер-классы по керамике, росписи и декоративно-прикладному искусству. При этом в рамках праздника будет организована ярмарка керамики и изделий народных художественных промыслов. Участники фестиваля смогут посетить выставку ландшафтной керамики, Гжельской майолики, а также концертную программу «Сказочная Гжель» и праздничное мероприятие «Чаепитие во Гжели». Помимо этого, свои выступления представят творческие коллективы Раменского городского округа и профессиональные исполнители.

Начало программы в 12:00. Подробности на главном туристическом портале Подмосковья. 0+

Мероприятие проходит при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области.

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