VIII фестиваль «Лето. Музыка. Музей» начнется в Подмосковье 9 июля

С 9 по 13 июля в Истре пройдет VIII фестиваль классической музыки на открытом воздухе «Лето. Музыка. Музей». В фокусе фестиваля этого года — 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Легендарные сочинения Прокофьева и Шостаковича образуют центр фестивальной программы, которая раскрывается произведениями Хачатуряна, Рахманинова, Бернстайна. Завершится фестиваль гала-концертом творческого наследия Исаака и Максима Дунаевских, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Программа фестиваля разворачивает панораму сочинений, созданных в предчувствии потрясений или как отклик на страшные дни войны. Творчество Сергея Прокофьева и Дмитрия Шостаковича проходит лейтмотивом фестиваля. Первый встретил войну в Москве, второй — в Ленинграде, оба оказались в эвакуации, оба создали партитуры-символы войны. Прокофьев — колоссальную оперу «Война и мир» по Толстому и Пятую симфонию, предвестницу Победы. Шостакович — легендарную «Ленинградскую симфонию», которая стала оружием не меньшей силы, чем танки. Эти сочинения — в центре фестивальной программы, а вместе с ними — произведения Хачатуряна, Рахманинова, Бернстайна, музыка к знаковым кинофильмам. От музыки к кино перекидывается своеобразный мостик к финалу фестиваля, посвященному 125-летию со дня рождения Исаака Дунаевского и 80-летию его сына, Максима Дунаевского, ровесника Победы.

«Восьмой фестиваль «Лето. Музыка. Музей» в этом году пройдет под знаком 80-летия Великой Победы. Прозвучит музыка Прокофьева, Шостаковича, Хачатуряна, Рахманинова и других композиторов. Зрители услышат гениальные произведения, которые помогали нашему народу пройти военные годы, поднимали дух. Уверен, что в Истре, рядом с Ново-Иерусалимским монастырем, пережившем весь ужас войны, эта музыка будет звучать особенно проникновенно», — сказал министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

Художественный руководитель фестиваля, дирижер Дмитрий Юровский, в этом году выступит не только с Госоркестром России имени Е. Ф. Светланова, постоянным резидентом фестиваля, но и встанет за пульт Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского, который дебютирует в Новом Иерусалиме.

«В 2025 году исполнилось 80 лет со дня Победы, и это значительное событие не могло не затронуть и наш фестиваль. Программа состоит из произведений тех композиторов, которые не только психологически и творчески находили музыкальные пути выражения своих эмоций в то трудное и страшное время, но и дарили силы, надежду и веру в будущее всем тем, кто имел тогда возможность исполнять или услышать их произведения. В центре внимания фестиваля «Лето. Музыка. Музей» в этом году — Сергей Прокофьев, Дмитрий Шостакович, Арам Хачатурян и Сергей Рахманинов. Кроме этого, бессменному президенту нашего фестиваля, Максиму Дунаевскому исполнилось 80 лет, а его отцу Исааку Дунаевскому, чье творчество тоже, конечно, связано с периодом Великой Отечественной войны, исполнилось бы 125 лет, поэтому завершает наш фестиваль концерт, посвященный музыке двух великих Дунаевских», — сказал художественный руководитель фестиваля, дирижер Дмитрий Юровский.

Количество знаменитых музыкантов, ежегодно принимающих участие в фестивале, растет. В этом году на сцену под открытым небом впервые выйдут Российский государственный симфонический оркестр кинематографии, дирижеры Сергей Скрипка, Александр Сладковский и Федор Безносиков, титулованный скрипач Вадим Репин, пианист Филипп Копачевский, Большой детский хор имени В. С. Попова и «Мастера хорового пения», артист Дмитрий Харатьян, известные солисты оперы и мюзикла.

Постепенно на фестивале «Лето. Музыка. Музей» складывается традиция оперных вечеров: два сезона подряд здесь выступал Большой театр, а в этом году эстафету подхватывает труппа «Новой Оперы» с монографическим вечером музыки Сергея Прокофьева.

«И снова наш фестиваль «Лето. Музыка. Музей»! Уже восьмой, уже традиционный и любимый жителями Подмосковья и столицы. Горжусь тем, что он стал одним из крупнейших фестивалей академической музыки на открытом воздухе в России! Фестиваль год от года расширяется: и за счет участия лучших оркестров страны, и привлечения выдающихся дирижеров, и увеличения числа именитых и молодых солистов. Похоже, надолго и успешно обосновалась на фестивале опера — потрясающий оперный вечер даст нам популярный и бурно развивающийся театр «Новая опера», — отметил президент фестиваля — народный артист России, художественный руководитель Московской областной филармонии Максим Дунаевский.

Уникальность фестиваля «Лето. Музыка. Музей» — в объединении музыки, ландшафта и исторического места. Концерты проходят на открытом воздухе с панорамным видом на Ново-Иерусалимский монастырь. Традиционно все гости фестиваля могут свободно посетить выставки в музее «Новый Иерусалим». Организаторы рекомендуют обратить внимание на новые разделы постоянной экспозиции, тематические связанные с музыкальной программой: «Музей. Опаленные страницы» и «Война. Победа. Память».

«Музей «Новый Иерусалим», представляя музыкальную программу в концертном зале в течение года и на ежегодном музыкальном фестивале, старается отразить идею культурного диалога, в котором изобразительное искусство и артефакты начинают звучать вместе. В этом году мы представили в рамках основной экспозиции два раздела, посвященных музею в годы войны и предметам победной тематики из наших фондов. Посещение экспозиций в дни фестиваля поможет погрузиться и настроиться на музыкальную программу, а также больше узнать про историю нашего музея. По традиции все действующие выставки для зрителей фестиваля будут открыты перед концертами», — сказала генеральный директор музея «Новый Иерусалим» Анна Антипенко.

Фестиваль ежегодно проводится Музеем «Новый Иерусалим» совместно с Московской областной филармонией при поддержке министерства культуры Российской Федерации и министерства культуры и туризма Московской области.

Адрес: Московская область, г. Истра, Ново-Иерусалимская набережная, д. 1.

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