VII фестиваль «Лето. Музыка. Музей» пройдет в июле в Истре под знаком Дягилева

С 3 по 7 июля в Истре пройдет VII фестиваль классической музыки на открытом воздухе «Лето. Музыка. Музей». В этом году он будет посвящен Сергею Дягилеву. Его «Русские сезоны» стали уникальным явлением, объединившим музыку, театр, танец и изобразительное искусство. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.

Мероприятие ежегодно проводится Государственным историко-художественным музеем «Новый Иерусалим» совместно с Московской областной филармонией при поддержке министерства культуры РФ и министерства культуры и туризма Московской области.

«Фестиваль «Лето. Музыка. Музей» пройдет уже в седьмой раз. За это время он пережил сложности пандемии, освоился в новых культурных реалиях — и не только выстоял, но окреп, завоевал репутацию одного из самых крупных фестивалей Подмосковья, приобрел вес в профессиональном сообществе и покорил сердца слушателей. Количество зрителей, приехавших на концерты в «Новый Иерусалим», исчисляется десятками тысяч. А среди коллективов, которые дарили публике свое искусство, появился даже Большой театр. В этом году он снова даст два концерта», — сказал министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

Художественный руководитель фестиваля, дирижер Дмитрий Юровский выстроил программу с полным погружением в мир «Русских сезонов». Гости фестиваля услышат «Прелюдию к «Послеполуденному отдыху фавна» Дебюсси, «Жар-птицу» и «Петрушку» Стравинского, «Половецкие пляски» Бородина; иконические сочинения Лядова, Прокофьева и Чайковского.

«В этом году все наши программы связаны с русскими сезонами Дягилева. Юбилеи и годовщины композиторов Римского-Корсакова и Мусоргского, танцовщика и хореографа Нижинского, художников Бакста и Рериха и, конечно, самого Дягилева дают возможность зрителю погрузиться в атмосферу конца 19-го — начала 20-го века — одной из самых творческих эпох в истории. Симфонические, оперные, балетные шедевры в комбинации с работами великих художников в удивительных сценических условиях близости Ново-Иерусалимского монастыря и реки Истры делают фестиваль уникальным», — сказал художественный руководитель фестиваля, дирижер Дмитрий Юровский.

На сцену фестиваля выйдет прославленный пианист Николай Луганский, будут солировать и его именитые коллеги — скрипач Павел Милюков, виолончелист Александр Рамм, а также совсем молодые музыканты, только начинающие свой путь в искусстве. Вместе с резидентом фестиваля — Госоркестром им. Светланова в концертах примет участие Российский национальный оркестр.

Президент фестиваля — народный артист России, художественный руководитель Московской областной филармонии Максим Дунаевский.

«Фестиваль «Лето.Музыка.Музей» — это всегда как праздник. Потому что это не просто серия концертов, а ежедневные свидания с великой, неувядающей музыкой, лучшими оркестрами, выдающимися дирижерами и солистами. И всё это роскошество на свежем, летнем воздухе с видом на природу и Новоиерусалимский монастырь. И еще одна важная составляющая Фестиваля — музей «Новый Иерусалим», где гостей ждут мировые шедевры изобразительного искусства. Все в трех словах: лето, музыка и музей», — отметил Дунаевский.

Кульминацией фестиваля станут два дня выступлений Большого театра, посвященные 180-летию Николая Римского-Корсакова. Блистательный ансамбль солистов оперной труппы, хор и оркестр Большого под управлением Дмитрия Лисса представят панораму оперного творчества композитора.

Фестиваль «Лето. Музыка. Музей» — это синтез музыки и визуального ряда, живописного ландшафта и особенной атмосферы. Зрители смогут насладиться концертами под открытым небом в историческом пространстве Русской Палестины рядом с Ново-Иерусалимским монастырем.

Традиционно все гости фестиваля смогут бесплатно посетить выставки музея «Новый Иерусалим».

«Лето. Музыка. Музей» — молодой и амбициозный российский open-air фестиваль, появившийся в 2018 году. Из года в год фестиваль формирует собственную публику, привлекая молодую аудиторию и выполняя просветительскую миссию. Так, в 2023 году VI фестиваль «Лето. Музыка. Музей» посетило более 8 тыс. зрителей.

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