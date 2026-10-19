Видеоэкскурсии по паркам Подмосковья набрали более 300 тыс просмотров

Выпуски проектов «Марафон онлайн-экскурсий в парках Подмосковья» и «Истории подмосковных парков» собрали более 300 тыс. просмотров. С 2023 года вышло свыше 50 роликов об истории, культурном наследии и достопримечательностях парков региона, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

«Марафон онлайн-экскурсий в парках Подмосковья» с 2023 года реализует АНО «Московская областная дирекция по развитию парков». Видеопутешествия знакомят зрителей со знаковыми событиями, известными личностями и архитектурными объектами, помогают открыть новые туристические маршруты.

Одним из самых популярных стал выпуск о парке «Елочки» в Домодедове, приуроченный к его 50-летию. Зрителям рассказали легенду о деде Домоделе и показали арт-объект «Граникус», созданный с помощью искусственного интеллекта, и другие достопримечательности.

Интерес аудитории вызвала и экскурсия по Жуковскому парку культуры и отдыха. В ней рассказали о метеоритном кратере, природном амфитеатре, стадионе «Метеор», наследии 1970-х годов и других особенностях территории.

В 2024 году марафон стал лауреатом V Международной премии «Культура онлайн» в номинации «Лучший просветительский проект». С 2026 года при создании роликов активно используют искусственный интеллект: он делает исторические сюжеты нагляднее, разнообразит визуальную подачу и помогает привлечь молодежь.

Все выпуски доступны в социальных сетях Мособлпарка и специальном плейлисте ВКонтакте. Проект объединяет культурное просвещение и цифровые технологии, раскрывает наследие парков, повышает интерес к их посещению и популяризирует внутренний туризм.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.