Видео: пес-танцор покорил публику на концерте в Кузбассе
На концерте в Кузбассе пес случайно выступил на сцене вместе с артистками
В социальных сетях набирает популярность видео из Кузбасса, на котором запечатлели собаку, бегающую среди артисток во время уличного концерта в Прокопьевске, сообщает Сiбдепо.
Появление пса на сцене не было предусмотрено сценарием. Четвероногий друг забавно подпрыгивает и весело виляет хвостом, как будто просит внимания и игры.
Стараясь не обращать внимание на это, артистки продолжают свое выступление.
В комментариях пользователи с юмором отмечают, что пес решил присоединиться к танцам, чтобы порадовать зрителей.