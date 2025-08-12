Видео: пес-танцор покорил публику на концерте в Кузбассе

сегодня в 11:36

На концерте в Кузбассе пес случайно выступил на сцене вместе с артистками

В социальных сетях набирает популярность видео из Кузбасса, на котором запечатлели собаку, бегающую среди артисток во время уличного концерта в Прокопьевске, сообщает Сiбдепо .

Появление пса на сцене не было предусмотрено сценарием. Четвероногий друг забавно подпрыгивает и весело виляет хвостом, как будто просит внимания и игры.

Стараясь не обращать внимание на это, артистки продолжают свое выступление.

В комментариях пользователи с юмором отмечают, что пес решил присоединиться к танцам, чтобы порадовать зрителей.