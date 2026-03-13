«Верхние Мамоны знаете?»: Лолита «спалила» высокопоставленного гостя на концерте

Певица Лолита «спалила» на своем концерте главу одного из воронежских районов

Во время концерта певицы Лолиты Милявской в Воронеже произошел курьезный эпизод с участием зрителя из VIP-зоны. Она случайно «спалила» на весь зал персону высокопоставленного гостя.

Все произошло на выступлении звезды 11 марта. Артистка обратила внимание на мужчину в деловом костюме, который подошел к сцене, и заявила, что знает его. Происходящее попало на видео, разлетевшееся позднее по Сети.

По словам певицы, неизвестный мужчина является главой одного из районов и ранее писал ей сообщения.

«Вы же глава района! Вы же мне писали! И в прошлом году делали подгон!» — заявила Милявская в микрофон.

Мужчина попытался сохранить анонимность и, подойдя ближе к сцене, тихо назвал Лолите на ухо название района, который он возглавляет. Но певица не стала хранить секрет и громко спросила у зрителей, знают ли они населенный пункт Верхний Мамон.

После этого часть присутствующих подчеркнула сходство мужчины с главой Верхнемамонского района Олегом Михайлусовым. При этом официального подтверждения этой информации нет.

Какой именно «подгон» Лолита получила от поклонника, она не уточнила, Это так и осталось тайной.

