Вера Брежнева в откровенном топе восхитила поклонников

Брежнева любит появляться на публике как в элегантных, но строгих нарядах, так и в откровенных образах. В этот раз звезда привлекла к себе внимание, надев броский топ.

Брежнева поделилась фотографиями с очередной фотосессии. Певица предстала перед поклонниками в дерзком наряде. Она надела черный топ с оригинальным кроем, который подчеркнул ее грудь, а также кожаные брюки.

Звезда позировала для фото, сидя на диване в эффектной позе. Поклонники были очарованы певицей. Она отметили, что Брежнева — «шикарная женщина» с «роскошной красотой».

В апреле «азиатские гастроли» Брежневой оказались на грани провала. Она собрала лишь половину залов на концертах в Узбекистане и Казахстане.