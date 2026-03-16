Венесуэльский телеканал покажет сюжет о музее из Рузского округа

Репортаж о частном музее военной истории в поселке Брикет Рузского округа снял венесуэльский телеканал, и его увидят зрители стран Латинской Америки. Проект Сергея Докучаева работает с 2016 года и посвящен сохранению памяти о военных событиях, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Музей военной истории Сергея Докучаева в поселке Брикет выходит на международный уровень. Телевизионный сюжет о нем подготовил венесуэльский телеканал. Показ запланирован для аудитории стран Латинской Америки. Это расширяет географию проекта и способствует популяризации отечественной истории за рубежом.

В экспозиции представлены подлинные артефакты военных лет, редкие архивные документы и тематические разделы, посвященные ключевым событиям отечественной истории. Отдельное место занимают предметы, отражающие героизм и стойкость народа. Музей открыт с 2016 года. Его основал местный житель, коллекционер и любитель истории Сергей Владимирович Докучаев. Часть экспонатов он обнаружил в местах боев и на свалках, другие передали единомышленники из России и других стран.

«Искренне рад, что уникальный проект Сергея Докучаева получает такое широкое признание. Это заслуженное внимание к кропотливой работе по сохранению военно-исторического наследия. Благодаря таким инициативам подрастающее поколение учится гордиться своей страной, а мировая аудитория получает возможность узнать правду о вкладе советского народа в победу над нацизмом. Приглашаю всех посетить музей в Брикете — прикоснуться к нашей общей истории и отдать дань уважения героям прошлого», — отметил глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.