«Вечные темы»: худрук петербургского театра рассказал о «Трехгрошовой истории»

Художественный руководитель Театра имени В. Ф. Комиссаржевской рассказал о премьере спектакля «Трехгрошовая история». По его словам, постановка по мотивам пьесы Джона Гея «Опера нищих» поднимает вечные темы, сообщает газета «Петербургский дневник» .

«В спектакле поднимаются вечные темы — любовь, дружба, предательство и ответственность за свои поступки. Главный герой Макхит — человек обаятельный, добрый и любвеобильный. Но при этом он убивает и грабит. В итоге история заканчивается трагически. С одной стороны, это сказка, с другой — довольно грустная», — сказал Минков.

По его словам, в этом сюжете за внешне развлекательным развитием скрываются серьезные идеи: в первую очередь, о справедливом наказании и ответственности за свои поступки.

Позиция худрука в том, что театр как искусство должен быть общедоступным, она предполагает самую разную аудиторию и разножанровый репертуар. В афише, по его мнению, должны быть и драмы, и комедии, и музыкальные спектакли.

