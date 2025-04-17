Вечные истины: Бутусов рассказал о смысле нового альбома «Мертвец»

Музыкант и исполнитель Вячеслав Бутусов заявил, что смысл всех песен нового альбома «Мертвец» — человеческие переживания и вечные истины, актуальность которых неизменна во все времена, сообщает Сноб .

«Альбом задумывался как некоторая проекция искусственного ограничения под девизом „звукоизоляция“, а вылился в результате в проекцию тотального карантина человеческого сознания, охватившего весь мир. Мы живем в мире различных бесконечных конфликтов — от семейных до международных», — пояснил лидер легендарной группы Nautilus Pompilius.

При этом, по его словам, он сам сейчас в основном слушает духовную музыку в хоровом исполнении: произведения Баха, Моцарта, Бетховена, Шостаковича и Прокофьева.

Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы» представили новый альбом «Мертвец» 10 апреля. Там есть два текста Ильи Кормильцева.