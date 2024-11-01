Вечер симфонической музыки прошел в Павловском Посаде

Жители Павлово-Посадского городского округа познакомились с Одинцовским эстрадно-симфоническим оркестром. Об этом сообщила пресс-служба администарции городского округа.

Концертная программа посвящена произведениям Александра Сергеевича Пушкина в год его 225-летия. Современный подход и интересная подача произведений публике пришлась по вкусу. Со сцены прозвучали известные композиции по стихам замечательного русского поэта.

На концерт были приглашены семьи участников Специальной военной операции, ученики общеобразовательных учреждений — отличившиеся в образовательных и спортивных мероприятиях, волонтеры и граждане с активной гражданской позицией.

Данное мероприятие стало возможным при реализации проектов Фонда президентских инициатив и благодаря депутату Московской областной Думы Линаре Раимовне Самединовой.

«Отрадно, что у наших жителей появилась возможность все чаще знакомиться с культурой других городских округов», — отметил глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов.

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