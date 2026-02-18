Вечер памяти Виктора Некрасова прошел в школе №19 в Химках

Литературный вечер, посвященный творчеству Виктора Некрасова, состоялся 17 февраля в школе №19 в Химках. В мероприятии приняли участие ученики, родители, педагоги и представители общественных организаций, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В актовом зале школы №19 в Химках 17 февраля прошел вечер памяти русского писателя Виктора Некрасова. Участники познакомились с биографией и творчеством автора, обсудили его ключевые произведения, в том числе повесть «В окопах Сталинграда», посвященную жизни фронтовиков во время Великой Отечественной войны.

К мероприятию присоединилась лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева. Она отметила, что обращение к произведениям отечественных авторов помогает развивать кругозор и сохранять связь с историей страны.

Вечер сопровождался музыкальными номерами учеников, что создало теплую атмосферу. Председатель совета депутатов Химок Сергей Малиновский подчеркнул, что живые форматы, такие как встречи и чтения, помогают молодежи глубже воспринимать прошлое.

В завершение участники обсудили произведения Некрасова и поделились впечатлениями. Муниципальный депутат Алексей Федоров напомнил, что в округе регулярно проходят уроки мужества, культурные встречи и памятные акции.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.