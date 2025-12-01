Вдову Караченцова госпитализировали из-за риска повторного инсульта

сегодня в 08:51

Вдову актера Николая Караченцова, артистку Людмилу Поргину экстренно госпитализировали. У нее было обнаружено, предположительно, нарушение кровоснабжения мозга, появился риск повторного инсульта, сообщает SHOT .

77-летняя Поргина рассказала врачам о сильных головокружениях. У женщины начали неметь ноги.

В медучреждении у заслуженной артистки РФ нашли поражение сосудов головного мозга. Благодаря тому, что помощь оказали своевременно, удалось избежать ишемического инсульта. Женщина уже переносила его летом 2024 года.

Актриса лечилась примерно две недели. Затем ее выписали домой.

Поргину знают по ролям в театре «Ленком». Она участвовала в «Шуте Балакиреве», «Тиле», «Звезде и смерти Хоакина Мурьеты».

