Вдова диктора Игоря Кириллова не установила памятник спустя 4,5 года

Могила народного артиста СССР Кириллова на Новодевичьем до сих пор без памятника

На Новодевичьем кладбище спустя четыре с половиной года после смерти диктора Игоря Кириллова на его могиле до сих пор нет памятника. За захоронение отвечает вдова артиста, сообщает kp.ru .

Игорь Кириллов умер осенью 2021 года на 90-м году жизни. Его похоронили на Новодевичьем кладбище. Весной 2026 года на месте захоронения установлены лишь крест, фотография и лежат цветы.

По словам знакомых семьи, за могилу отвечает вторая жена народного артиста СССР Татьяна Кириллова. В течение трех лет она на вопросы о памятнике отвечает: «в процессе», «в работе», «все делается». Надгробие до сих пор не установлено.

От первого брака у Кириллова было двое детей. Дочь более 30 лет живет в Германии, на похороны отца не прилетала. Сын Всеволод умер 15 лет назад. У него остались четверо детей, с которыми дед поддерживал общение.

После смерти диктора по завещанию трехкомнатная квартира на Смоленской набережной перешла второй супруге. Жилье артист получил от отца. По данным коллег, Татьяна Кириллова перевезла туда семью своего сына и работает в ЖЭКе.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.