Василеостровский район Петербурга станет домом для выставки «Дневники Победы»
После завершения работы во Фрунзенском районе 22 августа, выставка «Дневники Победы» переезжает на Васильевский остров, сообщает газета «Петербургский дневник».
Организаторами экспозиции выступили «Петербургский дневник» совместно с районными изданиями города, Национальным центром исторической памяти при президенте России и региональным отделением движения «Бессмертный полк России» в Санкт-Петербурге.
За трехнедельный период передвижную выставку посетило более 10 тыс. человек. Накануне Дня памяти жертв блокады Ленинграда выставка переместится в Василеостровский район к ДК Кирова, продолжая свой маршрут по городу.
Проект включает свыше 20 публикаций «Петербургского дневника», посвященных героизму защитников осажденного города и подвигам советских солдат как внутри страны, так и за рубежом. Журналисты издания подготовили материалы на основе уникальных архивных документов, фотоматериалов и рассказов ветеранов и свидетелей тех событий.