Василеостровский район Петербурга станет домом для выставки «Дневники Победы»

сегодня в 18:55

После завершения работы во Фрунзенском районе 22 августа, выставка «Дневники Победы» переезжает на Васильевский остров, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Организаторами экспозиции выступили «Петербургский дневник» совместно с районными изданиями города, Национальным центром исторической памяти при президенте России и региональным отделением движения «Бессмертный полк России» в Санкт-Петербурге.

За трехнедельный период передвижную выставку посетило более 10 тыс. человек. Накануне Дня памяти жертв блокады Ленинграда выставка переместится в Василеостровский район к ДК Кирова, продолжая свой маршрут по городу.

Проект включает свыше 20 публикаций «Петербургского дневника», посвященных героизму защитников осажденного города и подвигам советских солдат как внутри страны, так и за рубежом. Журналисты издания подготовили материалы на основе уникальных архивных документов, фотоматериалов и рассказов ветеранов и свидетелей тех событий.